Noord-Hollanders gebruiken de dagelijkse reistijd naar werk nu voor de douche

NOORD-HOLLAND - Dat veel mensen thuis werken door de coronacrisis, zien waterbedrijven terug in het watergebruik. De 'ochtendpiek' zit later en is minder puntig. Dat laten verschillende waterbedrijven die in Noord-Holland actief zijn weten aan NH Nieuws.

Adobe Stock

Op onderstaande afbeelding van waterbedrijf Vitens is te zien dat het watergebruik in de ochtend iets verplaatst is. De oranje lijn geeft het watergebruik in 2019 weer, de blauwe is dit jaar. "De verklaring zou kunnen zijn dat mensen de normale reistijd naar hun werk nu gebruiken om wat langer te slapen", zegt Bram Inklaar van Vitens.

Vitens

Over de hele dag zien waterbedrijven PWN en Vitens geen verschil ten opzichte van andere jaren. Daarmee is niet uitgesloten dat mensen wel vaker hun handen wassen. Dat neemt maar een heel klein deel van het totale watergebruik voor zijn rekening. Waternet heeft deze informatie niet zo gedetailleerd beschikbaar.