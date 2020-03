Huizer bedrijfspanden waar onderdelen wietplantage werden gevonden langer dicht

HUIZEN - Twee bedrijfspanden op het Huizer bedrijventerrein 't Plaveen waar bij een inval in oktober vorig jaar onderdelen voor een wietplantage werden gevonden, blijven op last van burgemeester Niek Meijer dicht. De panden waren al voor drie maanden gesloten, maar doordat in de tussentijd de verzegeling is verbroken en er onbevoegde mensen zijn binnengeweest, moeten de panden voor straf nog eens drie maanden dicht.