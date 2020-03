Aalsmeer Flower Festival gaat niet door: "We willen het risico niet lopen"

"Het is allemaal zo onzeker geworden, dat we het ons niet kunnen veroorloven om het door te laten gaan. Dat risico willen we niet lopen", zegt Constantijn Hoffscholte van het Aalsmeer Flower Festival: "We stonden op het punt contracten te sluiten met artiesten en aanbieders van workshops."

Domper

Toch is het een flinke domper voor de medewerkers die hier veel tijd en energie in hebben gestoken om van het evenement voor de zevende keer een succes te maken.

Dit jaar zou het bloemenfestival niet twee maar liefst zes dagen duren. "D'r gaat hier veel werk in zitten en dan is het zonde om na twee dagen al je bloemen weer weg te gooien", vertelt Constantijn.

Schrale troost: volgend jaar hoeft er niks meer voorbereid te worden, want alle draaiboeken liggen al klaar. En het thema volgend jaar blijft ook hetzelfde: Flowers & Fashion.

NH Nieuws sprak vanmiddag met coördinator Constantijn Hoffscholte: