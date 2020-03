Rustig op anders drukke weekmarkt Schagen: "Dit kan niet uit"

SCHAGEN - Afstand houden was vanmorgen geen enkel probleem op de anders zo populaire weekmarkt in Schagen. Tussen de kramen zit veel ruimte, met krijt hebben de ondernemers vakken afgebakend om de vereiste 1,5 meter afstand af te houden.

Bij de notenkraam, aan het begin van de straat staan de mensen wel keurig achter elkaar, elk in een eigen vak. Maar verderop op de markt is het erg rustig. "Kijk, ik heb ook maar hink, stap, sprong getekend", zegt de stroopwafelverkoper. "Het is erg rustig nu. Maar we laten maar gewoon ons gezicht zien. Als je thuis blijft verdien je niets."

Ook de aardappel- en knoflookverkoper verderop merkt dat het stil is op de markt: "Ik was gisteren in Amsterdam, daar was het harstikke druk. Iedereen hield zich netjes aan de regels. Hier is het zo rustig, je hoeft er niks aan te doen om je aan de regels te houden."

Voor de verkoop van wol is het geen beste tijd. Even verderop ligt een kraam vol met bolletjes in alle soorten en kleuren: "Dit heeft eigenlijk geen zin zo. Als je je stageld rekent en je diesel dan kan dit niet uit", licht de marktman toe.