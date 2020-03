Wielrenner Sinkeldam is nog niet overtuigd van Tour zonder publiek

ASSENDELFT - Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het doorgaan van de Tour de France. De etappekoers zou eventueel achter gesloten deuren kunnen plaatsvinden. "Ik ben benieuwd hoe ze publiek tegen willen houden bij een rit van tweehonderd kilometer of langer", aldus wielrenner Ramon Sinkeldam.

Wielrenner Ramon Sinkeldam uit Assendelft rijdt voor Groupama-FDJ en reed in totaal vier keer de Tour de France. Hij vindt het lastig om een oordeel te geven over een eventuele Tour zonder publiek. "Het is nog maar de vraag of het überhaupt doorgaat", meldt hij in gesprek met NH Sport. "De UCI (Internationale Wielerunie red.) houdt op dit moment alle opties open. Het is een beetje vreemd als de Olympische Spelen worden uitgesteld, maar dat de wielerwedstrijden wel doorgaan zonder publiek", vervolgt Sinkeldam.

Quote "Dit soort ideeën zijn mooie initiatieven" Wielrenner ramon sinkeldam

De Italiaanse wielrenner Matteo Trentin opperde dinsdag op sociale media om de grote rondes (Tour de France, de Giro en de Vuelta red.) van dit jaar samen te voegen tot één ronde. Sinkeldam kan zich vinden in het idee. "Als er geen tijd is voor meerdere koersen, zou dit eventueel kunnen. Dit zijn lastige vraagstukken, ik ben blij dat ik hier geen beslissing over hoef te nemen. Het is voor de hele wereld natuurlijk een lastige situatie. Iedereen probeert er het beste van te maken. Dit soort ideeën zijn mooie initiatieven."

Quote "Ik hoop dat we dit jaar nog gaan rijden" WIELRENNER RAMON SINKELDAM