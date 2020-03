Niet samen eten, geen suikerfeest: sombere ramadan voor Haarlemse moslims

HAARLEM -De aankondiging afgelopen maandag van premier Mark Rutte, dat alle samenkomsten met meerdere mensen tot 1 juni niet door mogen gaan, is hard aangekomen binnen de moslimgemeenschap van Haarlem. Vooral het feit dat moslims tijdens de ramadam niet samen kunnen komen, stemt ze somber.

Door het coronavirus is het Islamitisch Cultureel Centrum Haarlem in Schalkwijk eerder deze maand al gesloten voor publiek. Dat op zichzelf heeft al een grote impact op vooral ouderen. "Zij kwamen hier vijfmaal per dag om te bidden", vertelt Raja Alouani van de stichting Samenwerkende Marokkaanse organisaties Haarlem. "Dat dit nu niet door kan gaan is echt heel erg jammer, want het bezoeken van de moskee was ook een uitje voor hen, een moment om andere mensen te zien." Ramadan Raja vreesde de afgelopen weken al dat het coronavirus grote gevolgen zou hebben voor de ramadan, wat op 23 april begint. Ondanks dat de boodschap van Mark Rutte niet geheel onverwachts was, kwam deze toch hard aan.

Tijdens de ramadan worden verschillende activiteiten georganiseerd en draait het om het samenzijn. Voor het eerst in de geschiedenis kan dit nu niet doorgaan en zullen de mensen 's avonds met het eigen gezin eten.

De moslimgemeenschap in Haarlem gaat nog bekijken wat ze voor de ouderen en alleenstaanden kunnen doen tijdens de ramadan. "We weten nu nog niet hoe we hier invulling aan kunnen geven, maar daar gaan we naar kijken", vertelt Raja Alouani.