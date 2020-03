Kattenhotel biedt opvang voor katten van zorgverleners en coronapatiënten

HEERHUGOWAARD - Katten van coronapatiënten en zorgverleners kunnen de komende tijd in ieder geval terecht in kattenhotel In2Cats in Heerhugowaard: "Ik hoop dat het voor de mensen een opsteker kan zijn", zegt Miranda Bleeker.

Het kattenhotel van Miranda heeft flink te lijden onder de coronacrisis. Een voor een worden de katten opgehaald. "Sommige kattenhotels hebben zelfs helemaal geen katten meer", zegt ze. "Ik zei tegen mijn collega's, meiden we moeten iets gaan doen. We kunnen wel bij de pakken neer gaan zitten, maar we kunnen ook mensen helpen."

Daarom besloot Miranda samen met de drie eigenaren van kattenhotel Catchy uit Waarland , Wel voor de Poes uit Warmenhuizen en Tompoes uit Alkmaar om de handen ineen te slaan en extra ruimte te bieden aan katten van coronapatiënten en zorgverleners. "Ik hoop dat het een opsteker kan zijn voor mensen. Dat zij kunnen zien dat hun dier in ieder geval goed verzorgd wordt."

Daar willen Miranda en haar collega's dan ook op in gaan spelen. "We willen foto's en filmpjes gaan maken van de katten en dat dan naar de mensen toesturen, zodat ze toch nog iets positiefs hebben in deze tijd."

Niet zonder risico

Het initiatief is niet zonder risico. "Zelf ben ik iemand met luchtwegproblemen, dus mijn vriend haalt de katten op." De richtlijnen van het RIVM worden zorgvuldig opgevolgd. "Zo gebruiken wij desinfectiespray en handschoentjes. En spreken we met de mensen af waar we de katten ophalen, dat zij de kattenmand ruim tweeënhalve meter voor de voordeur plaatsen samen met het paspoortje van de kat."

Op het moment dat de katten bij Miranda binnen zijn, maakt zij de kattenmand en het paspoortje uitgebreid schoon. "We vragen ook aan de mensen zelf of ze de mand van te voren goed willen desinfecteren." Daarnaast vertelt Miranda dat de katten de eerste twaalf uur worden gemeden. "Katten zijn 'zacht materiaal', dus dat is een risico."

Miranda Bleeker hoopt dat zoveel mogelijk mensen van de kattenhotels gebruik zullen maken. "Ik vind het heel spannend, maar het geeft mij veel positieve energie."