Naardense Addy (89) naait mondkapjes: "Ik heb er al zestig gemaakt"

NAARDEN - Nog steeds is er grote behoefte aan mondkapjes. De 89-jarige Addy Ackers uit Naarden besloot zelf de handen uit de mouwen te steken en de kapjes te gaan naaien. Inmiddels lopen al tientallen mensen rond met haar creaties.

Naast haar slaapkamer heeft Addy haar naaiatelier. Ze komt er graag en voelt zich als een vis in het water achter de naaimachine. Toen ze hoorde van haar thuishulp dat die geen mondkapje kon kopen, bood ze er aan er eentje te naaien. "Ik zei: 'dan doe ik het even voor je'. Zo is het begonnen."

Ze heeft veel lol in het maken van het eerste kapje. Dat ziet dochter Yvonne ook en die zet daarom een bericht op Facebook om te kijken of er bij andere mensen ook behoefte is. Dat blijkt het geval.



"Het loopt als een trein. Dat had ik echt niet verwacht", zegt Yvonne. "Ze heeft bestellingen van de fysiotherapeut, een aantal mensen in de thuiszorg en ook van een gezin met kinderen. Voor de uitvaartondernemer heeft ze speciale zwarte mondkapjes gemaakt."

"Ik heb er al zestig genaaid en er zijn al meer bestellingen", zo vertelt Addy. Ze vindt het fijn dat ze kan helpen. "Ik heb mijn hulp geholpen en dan help je andere mensen ook. Ik maak geen onderscheid." Ook dochter loopt met een mondkapje, omdat ze in een risico-categorie valt.

Wie er een mondkapje bestelt, kan rekenen op een vrolijk mondkapje dat ook nog uitwasbaar is. "Het is geen medisch mondkapje", legt Yvonne uit. "Het is puur bedoeld als je bij oudere mensen thuiskomt of bijvoorbeeld in winkels, zodat je extra bescherming hebt." Addy doet het allemaal gratis. "Waarom zou ik er geld voor vragen, want ik heb alle tijd en heb alles gratis liggen. Verdienen komt nog wel een keer", grapt ze. Zolang de opdrachten binnenstromen en zij er plezier in heeft, blijft zij naaien. "Ik vind het heerlijk. Je doet het ergens voor."