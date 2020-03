Provincie zet toch streep door Duinpolderweg

De provincie wil alleen meewerken aan het breder maken van de (Nieuwe) Bennebroekerweg in Hoofddorp omdat daar veel nieuwe woningen worden gebouwd. De provincie: "De overige delen van de Duinpolderwegroute worden niet door Noord-Holland uitgevoerd. Noord-Holland zet voor de bereikbaarheid in de grensstreek in op verbetering van het openbaar vervoer en fietspaden."

Dit is groot nieuws voor de inwoners van Zwaanshoek. Dat dorp stond op het punt in tweeën te worden gedeeld door de provinciale weg. Ook een natuurgebied bij Bennebroek en Vogelenzang blijft nu bespaard.