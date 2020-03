Quarantainerap door elf Haarlemse rappers: "Zo veel schijt, maar geen rollen kunnen pakken"

HAARLEM - Elf rappers uit Haarlem hebben samen een nummer gemaakt over quarantaine in tijden van de coronacrisis. Uiteraard deden ze dat zonder samen te scholen in een studio. "Zonder het huis te verlaten heeft iedere rapper acht regels ingezongen en dat is op een beat gezet", legt Joël Labadie-Cortes, oftewel rapper Joelito Cortes, uit.

pr-foto

"Elf rappers op één nummer, dat is meteen een Nederlands record", denkt Joël. Het was rapper Michael van Eerden die een appje rondstuurde. "Hij schreef: ik verveel me. Is het geen leuk idee als alle rappers acht zinnetjes zingen en zo een nummer maken?", vertelt Joël. De ingezongen acht regels per persoon waren zo binnen en Lorenzo, de broer van Joël, mixte er een verbazingwekkend strak rapnummer van. Joël: "Rap staat normaal gesproken voor ruzies en beefs onderling. Voor deze gelegenheid hebben we de strijdbijl begraven. Dit is pure verbroedering."

De teksten hebben allemaal met de coronacrisis te maken. "Maar de teksten lopen heel erg uiteen. De een heeft het over 1,5 meter afstand houden, de ander zingt over boodschappen doen voor ouderen." De bijdrage van Joelito Cortes staat hieronder: Ik ben al het hele jaar in quarantaine, 24/7, voor mij is het hetzelfde. Ik kan het niet helpen, maar ik help als het moet Ben live op de gram, op de mic, in de booth Superman in de Supermarkt, ja ik doe, boodschappen voor de risicogroep, dat is kool Ik heb zo veel schijt, maar geen rollen kunnen pakken Dus ik veeg mijn reet af aan al die Hamster mothafokkers De rappers hebben volgens Joël een duidelijk doel voor ogen met het nummer. "Het doel is om mensen een beetje vermaak te geven in deze moeilijke tijden en vooral om te zorgen dat mensen ook binnen blijven. We zien toch te veel mensen nog buiten hangen, lekker op een bankje muziek luisteren. En het is ook een beetje stiekem omdat we ons vervelen. Wij als rappers willen muziek maken en hebben nu niks te doen eigenlijk." Youtube. Ze willen geen geld verdienen met de rap dus deze verschijnt niet op Spotify. Hij is gratis te bekijken op