Definitief streep door Hoornse Stadsfeesten: "Persoonlijk echt verschrikkelijk"

De stadsfeesten verplaatsen naar een andere datum behoorde ook tot de opties, maar daar is uiteindelijk niet voor gekozen. “Wij kunnen natuurlijk wel besluiten dat we naar een andere datum gaan, maar daar komen zoveel partijen bij kijken. De vergunning moet opnieuw worden aangevraagd, de belastbaarheid van alle hulpdiensten moet worden bekeken en zo zijn er nog veel meer dingen”, aldus Viset.

Intern werd de beslissing afgelopen zondag al genomen door de organisatie. Een verschrikkelijke beslissing, maar volgens organisator Theo Viset de enige juiste. "Dit is mijn veertiende jaar stadsfeesten en dit was de moeilijkste beslissing. We hebben voor hete vuren gestaan, maar het is nog nooit niet doorgegaan. Persoonlijk vind ik het echt veschrikkelijk dat we dit hebben moeten doen. Maar aan de andere kant denk ik, het is het meest verantwoordelijke om te doen en dat maakt het dragelijk", laat Viset weten aan NH Nieuws.

Financieel

Al in september vorig jaar zijn de voorbereidingen gestart voor de 2020 editie. Het zal de organisatie de komende periode nog heel veel tijd kosten om dit allemaal terug te draaien. Financieel valt de klap vooralsnog mee. "We hebben een aantal vaste kosten. Maar hele grote kosten hadden we nog niet gemaakt. Ook dat is een reden geweest om op tijd te zeggen: we doen het niet", vertelt Viset.

Live in Hoorn

Het andere grote muziekevenement in Hoorn is een week later. 'Live in Hoorn' zal 20 juni plaatsvinden. Het is nog niet duidelijk of dat evenement door zal gaan.