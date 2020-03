De Peiling: Regionale en lokale kranten in acute geldnood

Amstelveens Nieuwsblad

Ook de toekomst van het Amstelveens Nieuwsblad is in gevaar, schrijft algemeen directeur Heiko Imelman van op de site van het nieuwsblad, dat als krant verschijnt maar ook online actief is. Volgens Imelman is in korte tijd meer dan de helft van de advertentie-inkomsten weggevallen door de coronacrisis. De uitgever heeft daardoor een 'fors liquiditeitsprobleem'.

Ook bij andere kleine uitgeverijen is de geldnood groot. Adri de Bruijn van Enter Media is uitgever van lokale nieuwsbladen in de regio Gooi- en Vechtstreek zoals WeesperNieuws, de Gooi en Eembode en het DiemerNieuws. Hij zegt tegen de NOS: "De vaste kosten, zoals die van de drukkerij, gaan gewoon door. Maar de inkomsten vliegen met tientallen procenten achteruit. Dat kunnen we niet langer dan een paar weken uithouden."

De Nederlandse Vereniging van Journalisten en de branchevereniging NNP dringen aan op steun, die van gemeenten en provincies zou moeten komen. Ook bij minister Slob, die gaat over de media, is aangeklopt. Hij zegt dat de kwestie zijn aandacht heeft.

Het Amstelveens Nieuwsblad doet daarnaast ook een nadrukkelijk beroep op de lezers om een online premium-abonnement af te sluiten of om een bedrag te doneren zodat het weekblad kan overleven.

