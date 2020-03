Beschonken snelheidsduivel verliest rijbewijs

Agenten zagen de man voorbij flitsen op de N9, bij afslag Schagerbrug. Toen de bestuurder na een korte achtervolging aan de kant werd gezet bleek uit een speekseltest dat hij onder invloed van alcohol en drugs was. Hij moest zijn rijbewijs inleveren, de auto is in beslag genomen.

De totale snelheid is gecorrigeerd naar 175 kilometer per uur. De man reed op een weg waar maximaal 80 kilometer is toegestaan. De politie heeft het Openbaar Ministerie verzocht om de auto te vernietigen.

Er is ook bloedonderzoek gedaan, die uitslag kan mogelijk nog een extra proces-verbaal opleveren.