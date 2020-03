Sportverenigingen Amstelland slepen zich door de coronacrisis

AMSTELVEEN - Maandag 6 april krijgen de sportverenigingen te horen of ze snel weer open kunnen. Alleen al aan kantine-inkomsten zijn de verenigingen de afgelopen maanden soms tienduizenden euro's misgelopen. Hoe staan ze ervoor in Amstelland? Een rondje langs enkele velden.

Roda '23

Voorzitter José Cubo van voetbalvereniging Roda '23 in Amstelveen zegt dat zijn club een gezonde club is die jaarlijks alleen al aan kantine-inkomsten twee ton binnenhaalt. "Dat zal dit jaar waarschijnlijk niet lukken," vreest de voorzitter. Voor dit jaar zijn de sponsorgelden binnen maar Cubo houdt er rekening mee dat (kleine) ondernemers volgend jaar afhaken.

En dan zijn er nog de kosten. Niet alleen de huur van de sportvelden maar de contributie aan de KNVB tikt ook aan: 35.000 euro op jaarbasis voor de club. De KNVB heeft al laten weten noodlijdende clubs tegemoet te willen komen. José Cubo verwacht de klap wel te boven te komen maar denkt dat het voor veel kleinere voetbalclubs moeilijk zal zijn.

Sporting Martinus

Even verderop zit voetbalclub Sporting Martinus. Voor de vereniging zijn het ook spannende tijden. De afgelopen weken is de club alleen al aan kantine-inkomsten 40.000 tot 50.000 euro misgelopen.

De coronacrisis kan volgens voorzitter Rick van Bruggen grote gevolgen hebben voor de bouw van het nieuwe clubgebouw. Dat moet tussen de 2 en 3 miljoen euro kosten en energieneutraal zijn. Het plan voor de bouw wordt rond 6 april gepresenteerd.

De leden, vaak ondernemers, kunnen een obligatie van enkele duizenden euro's kopen om de bouw mede mogelijk te maken. Het is afwachten of de leden in deze crisistijd dat nog kunnen opbrengen.

Het plan is verder om een deel van het nieuwe clubgebouw te verhuren aan een kinderdagverblijf. De voorzitter van Sporting Martinus hoopt dat de nieuwe huurder niet afhaakt vanwege de coronacrisis.

"In het ergste scenario wordt de bouw uitgesteld met een half jaar tot een jaar," vertelt Van Bruggen. Of er wordt bespaard op het interieur: "Desnoods nemen we de oude stoelen mee naar het nieuwe clubgebouw."

Basketballvereniging Aalsmeer

"D'r zijn maar weinig basketbalverenigingen in Nederland die beschikken over eigen accomodatie. We draaien vaak geen eigen bar," zegt voorzitter Rob Thomas: "We moeten het hebben van contributie-inkomsten en alles wat we bij kunnen klussen. Soms een beetje sponsoring maar dat is ook niet veel."

Maar de basketbalvereniging staat niet op omvallen, vervolgt Rob Thomas, daarom is hij niet van plan om een beroep te doen op extra gelden.

Bovendien komt de gemeente de verenigingen tegemoet door geen rekening te sturen aan clubs die dit seizoen een sporthal hebben gehuurd maar voor een dichte deur staan. En dat scheelt een slok op een borrel. Rob Thomas: "Zaalhuur is ongeveer 50 procent van onze kostenpost. Dat is nu weggesneden."

Hij houdt er rekening mee dat dit seizoen wel voorbij is en dat het basketbalseizoen eind augustus weer begint.

Legmeervogels

Voetbal- en handbalvereniging Legmeervogels is één van de grotere clubs in Uithoorn. Voorzitter Luuk Heijlman van de handbalclub zegt niet meer te kunnen doen dan afwachten: "Waar je normaal gesproken op alle mogelijke manieren bruist en doet, is het nu stil."

De club was net bezig met de overgang van spelen in de zaal naar handballen op het veld. Dat is ook de periode waarin de Legmeervogels het moeten hebben van de eigen barinkomsten van leden en van toernooien. Nu loopt de vereniging zeker tienduizenden euro's mis, is de voorzichtige schatting van de handbalvoorzitter.

Als kleine club moet Luuk Heijlman het verder vooral hebben van het lidmaatschap. Sponsorinkomsten zijn er ook maar daar word je bij handbal niet rijk van, zegt de voorzitter: "Ik ben al blij als iemand driehonderd euro voor een reclamebord betaalt, of voor een naam op een shirt."

Luuk Heijlman heeft goede hoop dat de gemeente Uithoorn uiteindelijk wel bijspringt als de vereniging kopje onder dreigt te gaan. Maar voorlopig kijkt hij niet meer dan een week vooruit, langer heeft toch geen zin.

"We hopen in ieder geval nog het seizoen te kunnen afronden, want van de één op de andere dag zagen we elkaar niet meer en hebben we geen afscheid kunnen nemen."