Profronde van Noord-Holland afgelast

"De gezondheid van de Nederlandse bevolking is natuurlijk vele malen belangrijker, dan de organisatie van een wielerwedstrijd. Wielrennen is dan slechts bijzaak’, aldus voorzitter Koos Venema.

De organisatie laat weten dat de maatregelen die maandagavond 23 maart door het kabinet zijn afgekondigd ervoor zorgen dat de voorbereiding van de wedstrijd nagenoeg onmogelijk is geworden. Bovendien is ook nog onduidelijk wat er na 1 juni gaat gebeuren. Dat brengt te veel onzekerheid met zich mee.

"We onderzoeken wat dit besluit betekent en of de ronde dit jaar nog op een later tijdstip in het najaar georganiseerd kan worden. Anders hopen we dat de Profronde van Noord-Holland in 2021 weer op de agenda van de Topcompetitie komt", aldus secretaris Jan Hopman.