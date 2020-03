Haarlemse gemeenteraad wil onderzoek naar middelbare school in Schalkwijk

HAARLEM - De kans bestaat dat de gemeente Haarlem een onderzoek gaat doen naar de komst van een nieuwe middelbare school in Schalkwijk. Dat is het grootste stadsdeel van de stad waar nu geen brede scholengemeenschap is.

In het stadsdeel zijn wel het Rudolf Steiner College en het Haarlem College, maar die zijn niet voor alle leerlingen toegankelijk. Het Rudolf Steiner biedt als vrije school een speciale onderwijsvorm en het Haarlem College is alleen voor vmbo.

Een aantal jaar geleden was het Teyler College actief in Schalkwijk, maar deze school bleek niet levensvatbaar. B en W wilden daarom een nieuw onderzoek niet door laten gaan. Een groot deel van gemeenteraad staat echter wel achter een onderzoek naar een nieuwe school voor voortgezet onderwijs die mavo, havo en vwo aanbiedt.

Nieuwe woningen

Uit een onderzoek dat is uitgevoerd na de sluiting van het Teyler College bleek dat het geen goed idee was om tot 2023 een nieuwe middelbare school te beginnen in Schalkwijk. Nu komt dat jaartal dichterbij en bovendien worden er heel veel nieuwe woningen in het zuidelijke stadsdeel gebouwd. Volgens de raad goede reden om een nieuw onderzoek te beginnen.

Kanttekening is dat de gemeente geen school kan beginnen. Dus zelfs als er uit het onderzoek komt dat er een middelbare school nodig is, moet een schoolbestuur er wel nog aan willen beginnen. De keuze is aan de gemeenteraad of het nieuwe onderzoek er komt.