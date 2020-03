Mannen in politie-uniformen plegen woningoverval in Hoofddorp

HOOFDDORP - Drie mannen in 'politie-uniform lijkende kleding' hebben vanmorgen om ongeveer 07.15 uur een woningoverval gepleegd aan de Jelle Zijlstrastraat in Hoofddorp.

Eenmaal binnen bonden de daders haar vast en doorzochten ze in een kwartier haar huis. Daarna gingen de daders er vandoor.

Omdat de vrouw over haar toeren was is het niet duidelijk of de mannen daadwerkelijk een politie-uniform droegen of dat het bijvoorbeeld een verkleedoutfit was, dat leek op een politie-uniform.

Wel verklaarde zij dat de mannen objecten bij zich hadden die leken op vuurwapens. Omdat het niet duidelijk is of het om echte of neppe wapens gaat is er een Burgernet-signalement verspreid waarin staat de mannen zeker niet zelf te benaderen.

Of de overvallers iets buit hebben gemaakt, is niet duidelijk.