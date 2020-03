Plus Wandel4daagse Alkmaar afgelast: "We moeten onze verantwoordelijkheid blijven nemen"

ALKMAAR - De Plus Wandel4daagse, een vierdaags evenement dat van 17 tot 20 juni plaats zou vinden, is afgelast. Dat heeft de organisatie gisteravond bekend gemaakt op Facebook.

In verband met de coronacrisis zijn in Nederland alle evenementen en bijeenkomsten van mensen tot 1 juni afgelast. De organisatie van de Plus Wandel4daagse laat weten dat zij daardoor het gevoel hebben dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen. "Wij kiezen ervoor om tot 1 juli alle nog geplande sportevenementen af te lassen."

Op Facebook reageren mensen met vol begrip. "Begrijpelijk, maar ook erg jammer. Er zijn al zó veel wandeltochten gecanceld en hier keken we echt naar uit. Het is niet anders, volgend jaar herkansing!", reageert iemand onder het bericht. "Hoop in 2021 op betere tijden en veel wandelplezier. Voor nu voorlopig pas op de plaats", reageert een ander.

De organisatie laat weten uit te kijken naar volgend jaar, wanneer de 15e editie kan plaatsvinden. Zij nemen nog persoonlijk contact op met alle lopers voor meer informatie.