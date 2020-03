'Houd afstand-hesjes' zijn hoog nodig voor bescherming vakkenvullers

ZAANDAM - Heel modieus zijn ze niet, maar de boodschap is helder. "Houd anderhalve meter afstand" staat er op de achterkant van de fel gele hesjes. Woensdagmiddag deelde filiaalmanager Björn Blok de hesjes uit aan zijn personeel. "We willen graag dat het duidelijk is dat medewerkers afstand willen houden."

NH Nieuws

"Het valt lekker op", vertelt een medewerker die net een hesje aantrekt. "Ik hoop dat het helpt, want de klanten duwen je soms nog net niet aan de kant." "Klanten zijn zich er vaak niet van bewust", vertelt Björn Blok in zijn supermarkt in het centrum van Zaandam. De filiaalmanager wil zowel zijn werknemers als klanten beschermen tegen besmetting van het coronavirus. "Dus gewoon afstand bewaren, dan is het voor alle partijen goed."