Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland neemt extra maatregelen vanwege coronavirus

AMSTERDAM - Het bestuur van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland neemt extra maatregelen vanwege het coronavirus. Deze extra maatregelen gaan morgen in.

Tenslotte kan er cameratoezicht worden ingesteld op plekken waar zorgen bestaan over de aanhoudende drukte. Zo nodig worden op die locaties aanvullende maatregelen getroffen.

Hoewel sportvelden- en parken officieel al enkele weken gesloten zijn, zouden nog behoorlijk wat Amsterdammers in hun vrije tijd gebruikmaken van deze plekken. "Omdat ook hier vaak te veel personen zich te dicht op elkaar bevinden zal de handhaving op deze plekken geïntensiveerd worden'" aldus het college van de gemeente Amsterdam.

Bovendien worden openbare fitnesstoestellen in parken afgesloten voor publiek. "Het zijn nu plekken die de gezondheid kunnen schaden, omdat de toestellen niet worden schoongehouden en omdat de toestellen een aantrekkingskracht hebben op meerdere mensen tegelijk", luidt de verklaring. Ook Cruyff Courts en voetbalkooien zijn straks verboden terrein. Deze vormen volgens het college een 'risico voor de verspreiding van het coronavirus'.

Zo mogen in de regio vanaf morgen alleen nog kramen staan waar voedsel wordt verkocht. Kramen met 'non-food' moeten tijdelijk verdwijnen zodat er meer ruimte ontstaat. "De overige kramen komen daardoor verder uit elkaar te staan en bezoekers kunnen meer afstand van elkaar nemen", staat in een persbericht.

Corona in Noord-Holland

