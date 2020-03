Zorgen bij sportverenigingen over voortbestaan: "Dit moet niet te lang duren"

"Het hele jaar zijn hier tennisactiviteiten", zegt voorzitter Loek Ruyter. "Het is nu ideaal weer om te gaan tennissen maar er is helaas niemand."

Kantine is dicht

Even verderop in Santpoort ondervinden ze ook bij atletiekvereniging Suomi de gevolgen van de sluiting. "De kantine is dicht, daarnaast worden hier ook af en toe feesten georganiseerd maar die gaan ook niet door. Met dit weer is het ook de tijd van de schoolsportdagen en vooralsnog gaan die ook niet door", zegt secretaris Rob Verweij.

Suomi is wat betreft inkomsten niet echt afhankelijk van de kantine, maar bij ADO‘20 uit Heemskerk is dat wel anders, volgens penningmeester Peter Koper. "De kantine is grofweg voor dertig tot veertig procent verantwoordelijk is voor de inkomsten van ADO'20. Op dit moment is dat nog niet zorgelijk maar we moeten volgend jaar niet nog steeds in deze situatie zitten want dan wordt het nijpend."

Honderdjarig bestaan

Bij ADO ‘20 zijn de druiven extra zuur. Het honderdjarig bestaan van de club zou groots gevierd worden, maar dat is voorlopig afgelast. "We hebben tien à twintig vrijwilligers die bezig zijn geweest om dit speciaal te maken. Maar ik beloof dat met het enthousiasme van die mensen we die festiviteiten dubbel en dwars gaan inhalen."

Als dit nog maanden gaat duren hebben we een probleem

Voorlopig ontvangt Suomi geen berichten van leden die van plan zijn om hun lidmaatschap op te zeggen, maar de vereniging sluit niet uit dat dat wanneer de contributie afgeschreven gaat worden dat wel kan gebeuren. "We gaan uit van het principe: in goede tijden ben je een vereniging maar ook in slechte tijden. We moeten elkaars handen vasthouden en loyaal zijn aan elkaar. We hopen dat de leden er ook zo over denken om te club te laten voortbestaan. Als dit nog maanden gaat duren dan hebben we een groot probleem."