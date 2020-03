Hoofdverdachte vuurwerkmishandeling Andijk krijgt boete of taakstraf

Op 28 december spreekt Siebe twee jongens aan die voor zijn deur vuurwerk afsteken. Daarna wordt de man geslagen en naar eigen zeggen onder meer tegen zijn hoofd getrapt. De twee melden zich enkele dagen later zelf bij de politie.

Een van de twee heeft inmiddels een brief ontvangen waaruit blijkt dat hij niet meer wordt vervolgd vanwege gebrek aan bewijs. De 18-jarige hoofdverdachte moet nog wel voorkomen bij een OM-zitting, zo blijkt uit navraag van NH Nieuws. In dat geval komt er geen rechter aan te pas, maar legt het Openbaar Ministerie een straf op. Dat kan geen celstraf zijn, maar wel een taakstraf, een geldboete en de verplichting tot het vergoeden van de schade aan het slachtoffer.

Geen gang naar de rechter

Over het waarom er niet voor gekozen is naar de rechter te stappen zegt een woordvoerder van het OM: "Dat is een beslissing van de officier van justitie, en altijd maatwerk. Die baseert zich daarbij op alle relevante feiten in het dossier. Uiteraard het bewijs, maar ook iemands voorgeschiedenis en de persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld of iemand al eens eerder in aanraking is geweest met justitie, en de leeftijd. Op basis daarvan is dit besluit genomen."

De OM-zitting dient in juni achter gesloten deuren.