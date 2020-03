Werk aan Schipholtunnel door coronavirus in een week afgerond

Door het coronavirus is de dienstregeling flink versoberd . Hierdoor hoeven er op sommige stukken spoor helemaal geen treinen meer te rijden. Dat is ook zo in de oudste van de twee buizen in de Schipholtunnel. Een aantal van de spoorstaven in deze tunnelbuis moest nog vervangen worden.

Meerdere weekenden

"Normaal gesproken zou het werk meerdere weekenden in beslag nemen", zegt ProRail-tracémanager Rolf Schooleman. "Dat betekent op dit stukje spoor een hele hoop: meerdere keren minder treinen en vervangend busvervoer. Dat zorgt voor hinder voor reizigers van en naar Schiphol."

Het plan was om de werkzaamheden uit te spreiden over 2020. Een deel zou zelfs pas in 2021 kunnen plaatsvinden. Doordat het bewuste stuk rails nu niet meer wordt gebruikt, kan bijna al het werk in één keer worden gedaan: tussen 30 maart en 6 april.

'Supersnel geschakeld'

"De aanleiding is ontzettend triest", zegt ProRail-projectmanager Alf Smolders. "Maar we wisten dat we de uitgedunde dienstregeling konden gebruiken om het onderhoud eerder en zonder reizigershinder in te plannen. Iedereen heeft meteen supersnel geschakeld."

Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM. Zo houden de monteurs anderhalve meter afstand en gaan er niet meer dan acht medewerkers tegelijk de tunnel in.