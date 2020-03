Wereldberoemde Three Degrees bedanken zingende KLM-purser: "Ik was sprakeloos!"

SCHIPHOL - Het filmpje van KLM-purser Marloes van der Meijs-Felix die haar passagiers emotioneel 'When will I see you again' toezingt, heeft zelfs de beroemde zangeressen van het lied bereikt. De Amerikaanse soulband The Three Degrees bedanken Marloes op hun Facebookpagina: "Thank you to this flight attendant".

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De video met de zingende Marloes is inmiddels duizenden keren bekeken. De KLM-purser zong de passagiers van een repatriëringsvlucht naar Tel Aviv toe. Voor Marloes was 'When will I see you again' van The Three Degrees het juiste lied om de KLM-passagiers in deze onzekere tijd te bedanken en haar hoop te blijken dat betere tijden voor iedereen spoedig terugkeren.

Niet alleen de passagiers en duizenden kijkers op Facebook, Instagram en NH Nieuws konden het lied waarderen, ook de artiesten zelf deelden de video op hun eigen sociale media. The Three Degrees, een soulband uit Philadelphia en opgericht in 1963, vonden de vertolking van hun hitsong door Marloes fantastisch. De band schrijft: "Dank aan deze stewardess voor haar keuze van dit lied. God zegent ons allen."

Sprakeloos

"Ik was sprakeloos!", vertelt Marloes vandaag in een interview in de luchtvaartpodcast The Mic High Club. Presentator Menno Swart zocht verbinding met de purser die vanmorgen terugkeerde op Schiphol. "Ik kom uit die tijd en dat zij een bericht aan mij hebben gestuurd, en dat zij mijn filmpje hebben gepost!", zegt een dolenthousiaste Marloes.

Marloes wilde iets speciaals doen tijdens de vlucht: "Ik moet gewoon mijn gevoel uiten, hoe we erin staan. Het is heel spontaan gekomen." De purser realiseert dat iedereen wel hetzelfde gevoel van onzekerheid deelt. Vanwege de coronacrisis komt de luchtvaart wereldwijd nagenoeg stil te liggen, ook bij KLM op Schiphol. "Het is een soort ontlading voor mij, en voor hun ook (de passagiers red.). Iedereen was blij en klapte. Het voelt gewoon goed."

Marloes vertelt aan podcast The Mic High Club over haar berichtje van The Three Degrees: