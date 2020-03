Onzekerheid over regionale aanpak kabinetsmaatregelen tegen corona

WEST-FRIESLAND - Ondanks de kabinetsmaatregelen om samenscholing tegen te gaan, is nog lang niet altijd helder wat nou wel, en wat nou niet mag. Niet alleen burgers worstelen hiermee, maar ook voor gemeentes is nog lang niet alles duidelijk. In de kop van Noord-Holland wordt gewerkt aan een noordverordening die regiobreed duidelijkheid moet verschaffen. Alleen wordt die pas volgende week verwacht.

Volgens de veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat de telefoon roodgloeiend met gemeente-ambtenaren die meer willen weten over hoe ze de maatregelen moeten toepassen. "Je moet het ook goed doen. Want als je het niet goed doet dan ga je mensen bekeuren die daar dan weer bezwaar tegen maken. Dan ben je verder van huis. Dus neem de tijd, rust kan ons redden in dit rare tijdperk", legt burgemeester Jan Franx van Koggenland uit.



Volgens hem is er al heel veel wel duidelijk. "Alleen bijvoorbeeld nog niet over de evenementen tussen 6 april en 1 juni. Daar moeten we scherper naar kijken wat het betekent voor de regio."

Markten wel of niet open

Ook voor de markten is nog niet duidelijk welke kant het op gaat. In Enkhuizen is die vandaag gewoon geopend. Ook hier lijken de mensen zich goed aan te passen aan de 1,5 meter-regel. Al is dat op sommige stukken van de smalle winkelstraat nog best lastig. Maar blijven de markten de komende weken nou open? Of mogen straks alleen nog kramen komen die voorzien in de eerste levensbehoeften?