Sporthal omgeturnd tot huisartsenpost om mogelijke coronapatiënten te helpen

Een huisartsenpost in topsportcentrum De Koog in Koog aan de Zaan is vanaf gisteren in gebruik om mogelijke coronapatiënten te kunnen helpen. Artsen hebben in samenwerking met zorginstanties en de veiligheidsregio deze locatie zorgvuldig gekozen om zo de verwachte toestroom van patiënten aan te kunnen.

Het sportcentrum is verdeeld in twee verschillende hallen en dat is één van de redenen waarom voor De Koog gekozen is. "Er is hier hele goede infrastructuur en we hebben twee hallen", aldus Erik Schoofs, directeur van Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland. "In de ene hal zien we mensen met luchtwegklachten en mogelijk corona, in de andere zaal kunnen we mensen opvangen die geen coronaverdenkingen hebben."

Sinds gisteren is het 'coronadeel' van de hal al in gebruik. Het andere deel wordt nu opgebouwd. "We zijn nu nog in staat om het voor te bereiden en dus te doen", legt Erik Schoofs uit. "Als het zo erger wordt en we krijgen minder mensen om het te organiseren, dan lukt het wellciht niet meer. We pakken het nu dus liever goed aan, dan dat we straks te laat zijn."