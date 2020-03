Shaun maakt video over 1,5 meter afstand: "Zie het als een positieve noot in deze tijd"

NOORD-HOLLAND - "In een samenleving waar iedereen dicht bij elkaar staat, is het best lastig om nu ineens anderhalve meter afstand te moeten houden", vertelt Shaun Voogd. Hij maakte een video waarin wordt getoond hoe onder andere Alkmaar, Enkhuizen en Egmond eruitzien als inwoners de sociale afstand waarborgen.

Shaun woont zelf in Sint Pancras en zodra het nieuws van afgelopen maandag hem bereikte, besloot hij een video te maken waarop een nagenoeg leeg Noord-Holland te zien is. "We hebben in totaal twee dagen gedraaid en geprobeerd zo dicht mogelijk op de actualiteit te zitten. In het strand, het bos en andere natuurgebieden waren de afgelopen dagen veel mensen op de been, vandaar zie je deze plekken terug in de video", vertelt Shaun.