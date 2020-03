Avondvierdaagsen West-Friesland afgelast vanwege coronavirus

De verlengde maatregelen rondom het coronavirus gooien roet in het eten van de avondvierdaagsen in de regio. Nu alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn, kunnen de wandeltochten helaas niet door gaan. Het gaat hier om onder andere de avondvierdaagse in Hoorn, Medemblik, Wognum en Hoogkarpsel.

Bij de pakken neerzitten doet de organisatie van de avondvierdaagse in Hoogkarpsel niet. Op Facebook laat de organisatie weten volgend jaar terug te zijn. "Noteer 15 t/m 18 juni maar alvast voor 2021!"

Avondvierdaagsen in juni

De avondvierdaagse in Enkhuizen staat dit jaar gepland vanaf 8 juni, toch weet de organisatie nog niet of het door zal gaan. Theo Peerdeman, voorzitter van wandelsportvereniging de Haringstadters, vertelt dat de organisatie op dit moment op een laag pitje staat en dat de vereniging wacht op informatie vanuit het RIVM. 'Als de kinderen in mei naar school gaan, dan kan het misschien doorgaan. Als de kinderen tot 1 juni thuis zitten hebben de juffen en meesters 8 juni wel iets anders aan hun hoofd."

De organisatie van de avondvierdaagse in Wervershoof wacht ook met het maken van een beslissing tot het RIVM of de overheid meer informatie geeft. Begin mei hakt de organisatie de knoop door.

Over de andere avondvierdaagsen die in juni zijn, wordt door de meeste organisatoren, op een later moment besloten. Naar verwachting beslissen ze dit wanneer het RIVM besloten heeft of de scholen binnenkort weer open gaan.