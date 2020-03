Directeur VVCS verwacht geen voetbal tot 1 juni

De Nederlandse voetbalcompetities liggen vooralsnog tot 6 april stil vanwege het coronavirus. Het wachten is op nieuwe richtlijnen van het RIVM voor sportclubs, waarna de KNVB een beslissing kan nemen. "Ik verwacht dat het lastig is om al voor 1 juni te beginnen", zegt Everard. "Nou, dan lukt het dus niet om voor 30 juni te finishen. Dat kan bijna niet."

Noodplan FIFA

"Het begint nu allemaal bij de FIFA", vervolgt Everard. "Zij zijn bezig met een noodplan en daar passen ook maatregelen in om de competities uit te stellen. Vervolgens is het zaak dat we hier in Europa samen met elkaar gaan optrekken. Want anders wordt het een chaos. Alleen samen kunnen we dit oplossen."

Transferwindow

Op 30 juni lopen veel contracten van voetballers af. Ajacied Hakim Ziyech is vanaf 1 juli bijvoorbeeld speler van Chelsea. "De transferwindow moet dus worden uitgesteld", vindt Everard. "Dat kan, als iedereen instemt. En dat zal ook wel moeten, want anders maak je de competities niet eerlijk af. Zelfs als je 31 juli als laatste speeldatum van het seizoen neemt, dan weet je niet of ze daar in Spanje of Italië genoeg aan hebben.