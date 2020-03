Don Bosco niet in paniek van coronamaatregelen: "Wel crisisoverleg"

VOLENDAM - Net als bij alle andere onderwijsinstellingen in Nederland, blijven de deuren van het Don Bosco College in Volendam voorlopig gesloten. Gisteren werd daar nog een maatregel aan toegevoegd: op geen enkele middelbare school in Nederland zal er dit schooljaar een centraal examen afgenomen gaan worden.

Daarmee wordt er naast het al eerder afgekondigde 'op afstand lesgeven', weer een beroep gedaan op de creatieve geesten van schooldirecties. Het besluit van minister Slob om dit jaar geen centraal examen af te nemen, heeft bij het Don Bosco college vooral voor opluchting gezorgd. "Wij waren druk bezig met de vraag: moeten wij de schoolexamens wel of niet gaan afronden. Nu hebben we de ruimte en de tijd om eens goed na te denken over hoe we die schoolexamens gaan afronden", vertelt rector Jos Bart.

Niet digitaal

Het is niet zo dat alle examens nu digitaal afgenomen gaan worden. "We proberen toch zoveel mogelijk de leerlingen naar school te halen in kleine groepjes. Want de mogelijkheid om het online of digitaal te doen is beperkt. Veel theorie toetsen kun je niet ineens digitaal gaan afnemen", aldus Bart.

Afwachten

Wanneer de leerlingen van het Don Bosco College weer naar school kunnen, is nog even afwachten. Het RIVM onderzoekt op dit moment de rol van jongeren bij de verspreiding van het virus. De school wacht het onderzoek af en zal op basis daarvan beslissen wanneer er weer scholieren welkom zijn in het schoolgebouw.