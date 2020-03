Een dag van een kraamverzorgster in tijden van corona: "Beschuit met muisjes op afstand"

HEERHUGOWAARD - De dagelijkse werkzaamheden zoals praktische verzorging, fysieke controles, het verzorgen van lunch het ontbijt en de was doen, gaan voor kraamverzorgster Mirjam gewoon door. Maar handen schudden ter felicitatie van de geboorte van een kind en uitgebreid beschuit met muisjes eten met de naaste familie, zit er in tijden van corona voorlopig niet in.