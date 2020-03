Nederlandse taalles vanuit Aerdenhoutse villa een hit op social media

AERDENHOUT - De inburgeringsexamens zijn voorlopig ook uitgesteld, maar dat betekent niet dat de lessen stilliggen. Taaldocenten Ad Appel en Kirsten Verpaalen geven nu gratis Nederlandse taalles via Facebook en Youtube. En dat is een groot succes.

In een grote villa in Aerdenhout maken Kirsten en Ad zich tegen tien uur in de ochtend klaar voor de volgende online-les. Om half tien gaat Ad alvast voor zijn scherm staan en kondigt op Facebook aan dat alle 'volgers' om tien uur klaar moeten gaan zitten. Twee grote studiolampen zijn op zijn gezicht gericht. Een paar honderd leerlingen vanuit alle hoeken van het land zitten klaar. Les drie kan beginnen.

'Even shaken'

Als je nagaat dat er in hetzelfde klaslokaal normaal aan vijf leerlingen wordt les gegeven en dat er nu duizenden hun filmpjes op Facebook en Youtube bekijken, dan is het best spannend om voor de camera te staan. "De eerste keer stond ik wel te shaken", lacht Ad. "Je moet toch een beetje opletten dat er geen bloopers gebeuren. Ik dacht eerst dat we het voor tien man en een paardenkop zouden doen, maar toen melden zich al snel een paar honderd mensen aan." "Je bent je voor de camera heel erg bewust van alles wat je zegt en hoe je erbij staat", vult Kirsten aan.

Rollen verdeeld

Dagelijks, behalve in het weekend, staan de taaldocenten om tien uur in de ochtend klaar. De lessen duren meestal een uur. Onderling hebben ze de taken verdeeld. De ene keer heeft Ad een leidende rol, de volgende keer Kirsten. Of ze ook rekening houden met de anderhalve meter afstand in beeld? "We hebben onze werkwijze inderdaad aangepast. Bij de dialogen staan we normaal wat dichter bij elkaar, maar dat kan nu even niet", vertelt Kirsten.

In de 'comments' op Facebook kunnen leerlingen terecht met hun vragen of opmerkingen. "We krijgen veel positieve reacties en er wordt actief meegedaan", vertelt Kirsten. Docenten, die in dienst zijn bij Ad en Kirsten, kijken thuis mee en reageren als dat nodig is. "Wij kunnen dat niet doen, omdat we bezig zijn met de les en de techniek. Dat wordt anders een beetje te veel."

Voorlopig door

Het is niet duidelijk hoelang deze coronacrisis gaat duren en wanneer de leerlingen weer fysiek in Aerdenhout aanwezig kunnen zijn. "We kunnen dit voorlopig twee maanden doen", vertelt Ad. Er is alleen wel een klein 'probleem' nu de lessen zo populair zijn. "Alle deelnemers willen nu vrienden met me worden op Facebook. Maar dat wordt echt een beetje te veel", lacht hij. Aan het begin van de les vraagt hij de leerlingen dan ook om dat niet te doen en gewoon lid te worden van de groep waar ze de lessen kunnen volgen. "En dan gaan we nu beginnen. Vandaag gaan we het hebben over 'familie'."