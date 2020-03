Doos met streekproducten moet de Boeren van Amstel door de crisis slepen

Dat is hard nodig want de Boeren van Amstel leveren normaal gesproken vooral aan restaurants en andere horeca maar die afzetmarkt is aan het verdampen.

In plaats van bij de pakken neer te zitten bedachten ze daarom de 'troostdoos'. Met daarin niet alleen hun eigen producten maar ook streekproducten van andere boeren en producenten in de regio; van bloemkool en ham tot bier.

Boeren van Amstel heeft dit initiatief ook genomen om ten tijde van de bijna-lock-down een veilig alternatief te bieden. De supermarkt is immers een plek waar contact met anderen onvermijdelijk is.

Directeur Michel Penterman van Boeren van Amstel heeft er vertrouwen in dat dit initiatief kan slagen: "We merken dat mensen niet meer naar de supermarkt willen of durven en daarom hebben we de handen ineengeslagen."

De eerste 'troostdoos' is inmiddels bezorgd, al zaten de verse croissantjes er niet bij. Die krijgen de eerste kopers nog apart toegestuurd.

Natuurbeheer

De Boeren van Amstel gaan niet alleen voor de winst. Het is een kleine coöperatie van biologische en niet-biologische boeren die delen in de winst als ze ook iets doen aan natuurbeheer op hun land. Zo zetten ze zich in voor de weidevogels in Amstelland.