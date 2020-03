Extra aandacht en meer contactmomenten voor Gooise leerlingen op speciaal onderwijs

HUIZEN - Dat de scholen gesloten zijn en kinderen opeens thuiszitten of les volgen achter de computer door het coronavirus, is voor alle kinderen even wennen. Dat geldt des te meer voor kinderen met autisme op het speciaal onderwijs. Veel vastigheden op hun dag vallen plots weg. "Maar ze vangen het bewonerenswaardig goed op", zegt Joop Spoelman, directeur van het Elan-college voor speciaal onderwijs in Huizen.

Vanwege het virus is het een stuk stiller op de school dan normaal. "Ook hier worden erg veel lessen online gegeven. Maar er lopen zeker nog leerlingen rond op school", vertelt Joop. "We geven van ouders met een vitaal beroep gewoon nog les, maar er zijn ook leerlingen op school die ouders hebben die de kinderen thuis niet makkelijk konden opvangen. Dat is heel begrijpelijk natuurlijk. Kinderen met autisme hebben aandacht nodig, zeker als ze merken dat de vastigheid wegvalt, kunnen ze nog weleens onrustig worden. Als school proberen wij het thuisonderwijs zo goed en normaal mogelijk te laten verlopen."

Het Elan-college in Huizen is een school voor speciaal voortgezet onderwijs, waar vooral kinderen met autisme en aanverwante beperkingen les krijgen. Ze krijgen er veel extra aandacht, aandacht die ze ook nodig hebben. Rust en regelmaat is erg belangrijk, maar hoe geef je dat in een wereld die door het coronavirus op zijn kop staat?

De leerlingen op het Elan-college gaan volgens Spoelman goed met de situatie om. "Het is grappig om te zien. Normaal gesproken roepen de kinderen dat ze geen zin hebben in school. Nu is dat precies andersom. Ze geven echt wel aan dat de school missen. Dat is ook wel begrijpelijk. Ze missen bekende gezichten. Daar proberen we zoveel mogelijk rekening mee te houden. Dat betekent dat we los van de lessen zelf extra contactmomenten proberen te hebben, zodat leerlingen elkaar gewoon zien en even lekker kunnen praten. Dat wordt erg gewaardeerd."

Volgens Spoelman doet de school het verder best goed, ondanks alle coronamaatregelen. "We hebben ons met z'n allen razendsnel aangepast", vertelt hij. Dat beaamt ook Annemieke van Weeghel, directrice van de Annie M.G. Schmidt-school, een school voor speciaal basisonderwijs in Hilversum. "Het was natuurlijk voor ons allemaal even wennen, maar we hebben onze schouders eronder gezet afgelopen week. Het is natuurlijk wel wat harder werken dan normaal, want we verdelen het lesgeven over de leerlingen op school en voor de webcam. Maar dat gaat goed. De jongeren pakken het goed op."