Spelersloopbaan Rachel de Haze zit er plots op: "Heel erg jammer"

AMSTERDAM - De handbalbond besloot dinsdagavond om het seizoen te beëindigen vanwege het coronavirus. Dat betekent voor Rachel de Haze van VOC Amsterdam dat ze haar laatste wedstrijd opeens al gespeeld heeft. Volgend seizoen is ze namelijk trainer bij de club. "Ik had graag met een kampioenschap afscheid genomen."

Pro Shots

Op dinsdag 10 maart verloor VOC in de kwartfinale van het bekertoernooi van Venlo met 32-31. Dat blijkt achteraf de laatste wedstrijd van De Haze te zijn geweest. "Het stopt uit het niets. Ik was er toen natuurlijk helemaal niet mee bezig", zegt ze in gesprek met NH Sport. "Ik had graag afscheid genomen met een kampioenschap, maar het is niet anders. We moeten ook relativeren, gezondheid is op dit moment het belangrijkste."

Afscheid VOC sloot de competitie af als nummer één en moest nog beginnen aan de halve finales van de play-offs tegen SEW uit Nibbixwoud. Het had mooie afscheidstournee moeten worden voor aanvoerder De Haze. "Ik ben echter niet de enige die afscheid neemt. Er zijn ook andere meiden die weggaan of zelfs terugkeren naar het buitenland. Ik ga er vanuit dat er iets moois georganiseerd wordt als dat weer mogelijk is."

Trainer Na dit seizoen gaat De Haze aan de slag als trainer van de Amsterdamse vrouwen. Hoe dat allemaal gaat lopen is ook ongewis. "Het is afwachten", vertelt ze. "We kunnen nu met een aantal voorbereidingen aan de slag gaan, maar wanneer alles weer begint is onduidelijk. Normaal starten we de voorbereiding in augustus om het seizoen te beginnen in september. Misschien kunnen we in juli al kijken of we dan iets kunnen doen om zo de handbaltrainingen weer op te pakken."

Hardlopen Alle speelsters hebben een eigen programma meegekregen. Zelf probeert De Haze eens in de twee dagen ongeveer acht kilometer hard te lopen om haar conditie een beetje op peil te houden. "Dat is voor mij niet meer zo van belang, omdat ik nu klaar ben. Hopelijk doet de rest van de speelsters het beter", lacht ze. "Ik vind hardlopen ook gewoon echt niet leuk. Dat is niks voor mij."