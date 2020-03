Amstelveense pedoseksueel veroordeeld voor misbruik Filipijnse meisjes

AMSTELVEEN - Een 46-jarige man is veroordeeld tot 18 maanden cel voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Daarnaast moet hij een taakstraf van 240 uur uitvoeren.

Mediapartner RTV Amstelveen schrijft dat de man voor 29 euro een seksshow via livestream heeft afgedwongen bij minderjarige meisjes. Verder was hij in het bezit van kinderporno op zijn computer.

De straf valt lager uit omdat de man zich heeft laten behandelen om herhaling te voorkomen. De reclassering vindt het dan ook niet nodig dat hij de cel in moet. Celstraf zou volgens reclassering eerder de kans vergroten dat de Amstelvener opnieuw in de fout gaat.

Mocht de pedoseksueel tóch ergens in de komende drie jaar in de fout gaan dan verdwijnt hij alsnog voor achttien maanden achter de tralies.