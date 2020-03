Helemaal geen Koningsdag of verplaatsen: zo denken West-Friese Oranjeverenigingen erover

WEST-FRIESLAND - Het is voor alle Oranjeverenigingen in West-Friesland even balen. Nu bekend is geworden dat er tot 1 juni geen grote evenementen meer gehouden mogen worden in Nederland, zijn ze genoodzaakt hun Koningsdagfeesten te verplaatsen of te cancelen.

Opperdoes

Bij Oranjevereniging Opperdoes hebben ze gemengde gevoelens, vertelt voorzitter Erik Kool: "Enerzijds is het een gevoel van balen aangezien we veel tijd in onze lustrumplannen hebben gestoken. Anderzijds is het een gevoel van opluchting aangezien we duidelijkheid hebben en we niet meer erop hoeven te hopen."

Ze verplaatsen hun lustrumfeest dan ook naar volgend jaar. "We hebben het programma aangepast naar een paar dagen. Het enige vervelende is dat 5 mei volgend jaar niet op een vrije dag valt. Dus deze verplaatsen we naar een weekenddag."

Wervershoof

Op hun Facebookpagina laat Oranjevereniging Maxima'al uit Wervershoof weten ook hun Koningsdag te verplaatsen naar volgend jaar. "Vanavond hebben we als comité een Skype vergadering gehouden. Omdat wij voor ons evenement een vergunning nodig hebben, is het niet mogelijk om Koningsdag 2020 op 27 april te organiseren. We vinden dit natuurlijk ontzettend jammer maar we moeten ons aan de maatregelen omtrent het Corona virus houden."

