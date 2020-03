Veel belangstelling bij Amstelveense ondernemers voor tijdelijke noodsteun

AMSTELVEEN - De gemeente Amstelveen heeft al veel berichten gekregen van ondernemers die noodsteun aanvragen of daar meer over willen weten. Dat laat de gemeente weten aan NH Nieuws.

De regeling is sinds gisteren opengesteld voor zelfstandigen die door de coronacrisis in de financiële problemen zijn gekomen.

Honderden reacties

In totaal heeft de gemeente 725 reacties binnen gekregen.125 reacties kwamen gisteren, de overige 600 eerder toen de noodsteun werd aangekondigd. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat nog onduidelijk is of iedereen in aanmerking komt voor noodsteun, dat wordt de komende periode uitgezocht.

Sierteelt

Ook in buurgemeente Aalsmeer is de nood hoog. Veel ondernemers in de sierteeltsector zijn onderuit gegaan door de coronacrisis. De gemeente was niet bereikbaar om wat meer te vertellen over de noodregeling. Dat geldt ook voor de gemeente Uithoorn.