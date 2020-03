Eerste coronadoden in Purmerend en Waterland

WATERLAND- Zowel in de gemeente Waterland als in de gemeente Purmerend zijn deze week de eerste corona slachtoffers overleden. In beide gevallen betreft het inwoners met een respectabele leeftijd. In Waterland overleed woensdag een 86 jarige inwoner, het slachtoffer in Purmerend was 85 jaar en overleed afgelopen dinsdag.

Adobe Stock

De burgemeesters van beide gemeenten staan op de gemeentelijke website stil bij de gebeurtenis met kort in memoriam. Burgemeester Sicko Heldoorn van Waterland schrijft: “Wij betreuren het zeer dat het coronavirus het eerste slachtoffer binnen onze gemeentegrenzen heeft geëist. Mijn medeleven gaat uit naar de naasten van deze man. Het moet zwaar zijn voor vrienden en familie om met dit verdriet om te gaan. Ik wens ze, namens de gehele gemeenschap van Waterland, veel sterkte. Laten we, als is het figuurlijk, om hen heen gaan staan en ze extra steun bieden in deze moeilijke tijd." Op de website van de gemeente Purmerend schrijft burgemeeser Don Bijl: "Het gaat om het eerste dodelijke slachtoffer in onze stad. Wij leven mee met de familie van de overledene en ik wens de nabestaanden en betrokkenen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd."