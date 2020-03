Hoorn helpt ondernemers en verenigingen met extra steun: "Van levensbelang voor lokale economie"

HOORN - Hoorn gaat ondernemers, ZZP’ers, stichtingen, verenigingen en evenementenorganisatoren helpen om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Dit in aanvulling op het steunpakket vanuit het Rijk. Zij krijgen tot 1 juli uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen.

Veel ondernemers, zelfstandigen, stichtingen en verenigingen dreigen door de coronacrisis financieel in de problemen te komen. Een aantal voelen dit nu al, laat de gemeente Hoorn in een persbericht weten. Daarom heeft de gemeente besloten om deze groepen te helpen om de financiële druk te verlichten.

De gemeente verlengt de betalingstermijn voor de huur van gemeentelijk vastgoed van 30 tot 90 dagen. En evenementenorganisatoren hoeven geen leges te betalen als hun evenement wordt afgelast of wordt verplaatst naar een later moment in het jaar.

"Ondernemers, ZZP’ers, stichtingen, verenigingen en evenementenorganisatoren zijn van levensbelang voor de lokale economie en een levendige en gastvrije stad", legt Arthur Helling (wethouder Economische Zaken, Toerisme en Sport) namens het college uit. "Wij doen er dan ook alles aan om iedereen in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk te helpen, zodat zij ook na deze crisis kleur kunnen blijven geven aan onze stad."

Accountmanagers ingezet

Ook staan er continu accountmanagers paraat om ondernemers en ondernemersverenigingen te helpen. Zij nemen actief contact op om te horen hoe het gaat, en helpen waar nodig.