Autistische Laura komt voor even thuiswonen: "We kunnen haar moeilijk alleen laten"

HAARLEM - De verscherpte maatregen rond het coronavirus hebben nu ook hun weerslag op de gehandicaptenzorg. Instellingen als woongroepen voor mensen met een beperking mogen helemaal geen bezoek meer ontvangen indien dat niet dingend noodzakelijk is. Veel ouders kiezen er daarom voor hun kinderen de komende tijd thuis te laten wonen.

Vader Jan vindt het fijn, maar ziet er ook een klein beetje tegenop: "Dat heeft natuurlijk niets met haar te maken. Qua extra zorg valt dat wel mee, Laura is redelijk zelfstandig. Het zijn de kleine dingen. Bijvoorbeeld het eten maken, daar moet nu meer rekening mee worden gehouden."

Ook voor Jan Beenen en Daniëlle Kraft was het geen optie om hun autistische dochter Laura, twee maanden niet te kunnen bezoeken. Nadat zij hoorden van de strengere regels hebben ze meteen besloten om Laura weer in huis te nemen.

Het kabinet maakte 23 maart bekend dat sectoren gehandicapten- en geestelijke gezondheidzorg geen bezoek meer mogen ontvangen. Voor jeugdigen in jeugdhulpinstellingen wordt de bezoekersregeling van de gehandicaptensector gevolgd. Net als bij basischolen geldt het ingevoerde beleid vooralsnog tot 6 april.

De richtlijnen die landelijk gelden, zijn bedoeld om kwetsbare bewoners en hulpverleners zoveel mogelijk te beschermen. Koepelorganisatie VGN raadt aan om contact op te nemen met bewoners door middel van videobellen. Of, zoals bij Laura, even het kind in huis te nemen.