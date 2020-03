De Peiling: Thuiswerken, lukt dat een beetje?

Onze redactie is nagenoeg leeg. Ook bij NH werkt door het coronavirus vrijwel iedereen thuis. Soms met kinderen en een partner die ook thuis moeten blijven en allemaal achter de computer willen. Of helemaal alleen, zonder collega's voor een kletspraatje. We zijn benieuwd: lukt het bij jullie een beetje dat thuiswerken?

Te weinig computers

Omdat ook de scholen dicht zijn en thuisonderwijs via de computer geven, is de thuiswerkplek van menig ouder tevens digitaal klaslokaal. In sommige gezinnen is het best lastig wie op welk moment achter de computer of laptop mag. Mensen die alleen wonen kunnen zich door het thuiswerken behoorlijk eenzaam gaan voelen.

Reiskostenvergoeding?

Heb je als thuiswerker nog wel recht op je reiskostenvergoeding? Hans de Vries van het Amsterdamse accountantskantoor Taxperience denkt dat werkgevers de vergoedingen in deze coronaperiode laten doorlopen ondanks dat veel werknemers nu niet reizen. Dat kan een tijd goed gaan, maar op een gegeven moment kan die reiskostenvergoeding dan ook gezien worden als extra loon. Kosten thuis

Door het verplicht thuiswerken hebben werknemers ook meer kosten, zoals extra energielasten. België heeft al geregeld dat werkgevers een vast bedrag van 125 euro per maand onbelast mogen vergoeden om de thuiswerkkosten van de werknemer te dekken. In Nederland is die regeling er nog niet.



Hoe gaat dat bij jou?

Heb jij een ijzeren regelmaat en zit je iedere ochtend stipt om 08:30 uur frisgewassen thuis 'op kantoor'? Of kost het moeite om je werk vanuit huis te doen? We horen het graag van je!