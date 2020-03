Jan (24) is herstellende van corona en waarschuwt: "Ook fitte mensen krijgen het"

LANGEDIJK - De 24-jarige Jan uit Langedijk raakte besmet met het coronavirus. Hij is nog herstellende en heeft een belangrijke boodschap voor iedereen. "Denk er niet te licht over."

Op Facebook deelde Jan (niet zijn echte naam) zijn verhaal, maar wil liever niet met zijn naam in het nieuws. "Vanwege de negatieve commentaar. Sommige mensen zeggen dat ik het verzin, maar ik heb meegemaakt dat ik bijna stopte met ademen en tien liter zuurstof nodig had om bij te komen. Ik ben nog steeds bezig met een kuur om er weer bovenop te komen", vertelt hij. Keelpijn en koorts Jan denkt dat hij het virus begin maart heeft opgelopen tijdens een muziekfestival in Utrecht. Zijn ziektebeeld begon met keelpijn en koortsaanvallen. "Doordat ik normaal gesproken vijf tot zes keer in de week sport, had ik geen symptomen van benauwdheid. Toch had ik al die tijd al het gevoel dat het geen gewoon griepje was", vertelt hij.

Quote "Mijn vader heeft me gered door op mijn borst te drukken" Coronapatient Jan

"Op dag zes kon ik ineens geen adem meer halen. Mijn vader heeft me gered door op mijn borst te drukken. De ambulance kwam en ik ben opgenomen in het ziekenhuis. Daar bleek na een test dat ik inderdaad besmet was met het coronavirus."

Zuurstof Na drie dagen aan een infuus en aan het zuurstof te hebben gelegen, is hij gistermiddag ontslagen uit het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. "Ik heb een kuur gekregen tegen malaria. En daarmee zit ik nu thuis in quarantaine. Of ik mijn ouders ook heb besmet, moet nu nog blijken. We leven nog steeds strikt gescheiden van elkaar in huis", aldus Jan. Hij heeft een belangrijke boodschap voor iedereen: "Men moet beseffen dat hoe hard je ook sport en hoe fit je ook bent, dat je het gewoon kan krijgen. Of je nou jong bent of oud."