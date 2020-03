Buisjes gaan luchtkwaliteit langs snelweg in Laren en Blaricum meten

BLARICUM - In Blaricum en Eemnes worden zeven buisjes geplaatst om de luchtkwaliteit te meten. De buisjes komen langs de A27 en langs drukke wegen. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de oproep van een groep bewoners die strijdt tegen de overlast van de snelweg.

De Blaricummers die zich verenigd hebben onder de naam 'Denktank A27', ervaren al langer overlast van de snelwegen. Ze hebben last van het geluid en twijfelen ook erg aan de luchtkwaliteit. Om de situatie te verbeteren, startten ze eerder een petitie voor de komst voor een geluidswal, maar die gaat er op korte termijn zeker niet komen. Nu komen er dus buisjes om in hun omgeving om de luchtkwaliteit te meten.

Meten

Met de buisjes wordt de komende acht maanden stikstofdioxide gemeten. Elke vier weken worden de buisjes opgestuurd naar het laboratorium voor een analyse. De meetresultaten worden dan gepubliceerd door de GGD Amsterdam via een speciale portal.

Arjan Buijks van Denktank A27 is benieuwd wat er uitkomt. "Ze leveren data op waarmee het RIVM de huidige rekenmodellen kan vergelijken. Het wordt interessant om de komende acht maanden te zien wat de impact van alle maatregelen rondom het Corona-virus zal zijn op de luchtkwaliteit rondom Blaricum. En uiteraard wat het verschil is wanneer we straks met zijn allen ons oude leven weer oppakken."