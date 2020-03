Handbalseizoen voorbij: Geen kampioenen

"Nu duidelijk geworden is dat een herstart van onze handbalcompetities niet meer mogelijk is, heeft het bondsbestuur van het NHV besloten alle competities 2019/2020 met ingang van heden als beëindigd te beschouwen", laat de bond weten in een verklaring.

Geen reglementaire promotie/degradatie

"Het spijt ons te moeten mededelen dat de competitie geen reglementaire promotie/degradatie kent. Ook daar waar een team al reeds zeker van promotie dacht te zijn of op een plaats stond die mogelijk promotie tot gevolg kon hebben. Het bondsbestuur is zich bewust van de teleurstelling die dit besluit met zich meebrengt. De competitie was in veel gevallen echter nog in een dusdanige beslissende fase, dat zij het niet verantwoord vindt de promotie- / degradatieregeling te handhaven."

Het is voor ploegen nog wel mogelijk om promotie of degradatie aan te vragen. Daar is dan uiteraard eerst goedkeuring van het NHV voor nodig.

Europees

Op basis van de huidige standen worden de Europese tickets verdeeld. Dat betekent dat VOC Amsterdam bij de vrouwen als nummer één van de competitie komend seizoen sowieso recht heeft om in Europa uit te komen.

Of dat Champions League, de EHF Cup of niets wordt, hangt af van de financiën. Afgelopen seizoen besloot VOC namelijk om geen Europees handbal te spelen. VZV, dat derde werd in de reguliere competitie, lijkt opnieuw deel te kunnen nemen aan de Challenge Cup.

SEW en Volendam vinden we terug op plek vijf en acht. Bij de mannen eindigden Aalsmeer en Volendam respectievelijk als achtste en tiende in de BENE-League.