Hulpverleners schieten elkaar te hulp: brandweer Westwoud houdt inzamelingsactie

WESTWOUD - De brandweer in Westwoud roept iedereen op om zoveel mogelijk mondkapjes, veiligheidsbrillen en nitrile handschoenen bij hen in te leveren. Hiermee willen ze hun collega-hulpverleners uit de zorg helpen. "Het voelde gewoon niet goed om aan de zijlijn te staan, vandaar dat wij de handen uit de mouwen steken."

De brandweerlieden in Westwoud zijn afgelopen vrijdag gestart met de zogenoemde 'Corona Response Unit'. Met deze actiegroep willen ze zoveel mogelijk beschermingsmiddelen voor zorgverleners inzamelen, zo vertelt Jaap Water van de Veiligheidsregio. "We hebben de 52 brandweerposten in Noord-Holland Noord gevraagd om zelf initiatieven te ontplooien om zoveel mogelijk van dit soort materialen binnen te krijgen."

In Westwoud was daarom gisteren een inzamelingsactie op de kazerne aan de Dr. Nuijensstraat. "Ik kom zelf uit De Goorn", vertelt een vrouw die dozen vol spullen uit haar auto laadt. "Daar heb ik ook heel veel ingezameld via de Facebookgroep 'Inwoners van Koggenland.'"

Jaap Water is tevreden over het verloop van de dag. "Burgers brengen mondkapjes, schorten, brillen en nitrile handschoenen", vertelt hij. "Hele leuke en goede initiatieven waar we de zorgsector weer mee kunnen helpen."

Ook spullen over?

De brandweer roept op om veiligheidsartikelen langs te brengen bij de kazerne in Hoorn. Dat kan op doordeweekse dagen. Mocht je daar niet voor in de gelegenheid zijn, dan komt de brandweer de spullen ophalen. Laat weten wat je wilt inleveren door een e-mail te sturen naar cru@vrnhn.nl.