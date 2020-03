Flatbewoners Uilenstede in Amstelveen feesten ondanks strenge maatregelen

AMSTELVEEN - De politie in Amstelveen heeft bewoners van enkele flats op de campus Uilenstede gewaarschuwd direct te stoppen met feesten. Ze moeten zich houden aan de richtlijnen van het RIVM.

De politie laat het vooralsnog bij een waarschuwing, maar suggereert 'naming and shaming' door het noemen van de flats waar de bewoners de veiligheidsinstructies aan hun laars lappen.

Volgens de bewoonster is het feest afgelast vanwege geluidsoverlast.

In een reactie op het bericht van de politie laat één van de flatbewoonsters weten: "Wij wonen met 14 mensen op onze eenheid en hebben een feest op ons balkon gegeven, alleen voor onze eenheid en volgens de voorschriften van het RIVM."

Jasmyn op campus Uilenstede: "Bij m'n ouders heb ik een tuin, hier is het veel gezelliger"

