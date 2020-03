Strenger optreden tegen niet naleven coronamaatregelen in Haarlem

Een aantal plekken in de stad, heeft de bijzondere aandacht van burgemeester Wienen. Vooral met mooi weer worden deze extra in de gaten gehouden en zal er worden gekeken of hier niet teveel mensen samen zullen komen.

De aankondiging maandag door premier Mark Rutte dat alle evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni worden afgelast, betekent voor Haarlem onder meer dat de evenementen rondom 4 en 5 mei niet door zullen gaan. Ook Koningsdag zal niet uitbundig gevierd worden en de jaarlijkse lintjesregen is uitgesteld.

Burgemeester Wienen is in het algemeen zeer te spreken over de inwoners van zijn stad. Hij ziet dat er mooie intiatieven ontstaan en dat mensen elkaar helpen. Hij maakt zich wel zorgen om jongeren die elkaar blijven opzoeken. "Ze moeten zich realiseren dat dit nu even niet kan."

Zandvoort

Of de regels in Zandvoort nog aangescherpt gaan worden, moet nog blijken. De gemeente gaat hier de komende dagen over in beraad. Vooralsnog zijn de parkeerplaatsen bij het strand afgesloten om taferelen zoals afgelopen zaterdag te voorkomen.

Heemstede

In de gemeente Heemstede vervalt de weekmarkt op de Valkenburgerlaan. Het Groenendaalse wandelbos is een punt van aandacht. Zolang iedereen de regels goed naleeft, blijft deze open. Mochten er toch teveel mensen naar het bos gaan en de regels niet naleven, dan zal het bos gesloten worden, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. Dit wordt per dag bekeken.

Bloemendaal

De gemeente Bloemendaal gaat nog bekijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn.