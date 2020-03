Purmerendse markt wel open, maar trekt weinig bezoekers

PURMEREND - Veel minder marktkraampjes en de mensen bleven ook massaal weg: het was dinsdag erg rustig op de markt in Purmerend. In de binnenstad zijn de gevolgen van het coronavirus duidelijk zichtbaar. "Misschien is dat wel beter ook."

"Dit is een vast rondje op dinsdag", aldus een bezoekster die samen met haar man over de markt heen struint. "Langs de kaasboer en de groenteman, ik denk dat het voor veel mensen een fijn uitje is op dinsdag." Rode linten, hekjes, desinfecterende zeep, doekjes, plastic zeil rondom het kraampje. De marktlui hebben van alles uit de kast gehaald om besmetting te voorkomen. "Dat is belangrijk dat je dat nu doet", vertelt een marktverkoopster in het zonnige centrum van Purmerend. Bekijk hieronder de video van de sfeer op de markt in Purmerend.

NH Nieuws

Waar het normaal heel druk is op dinsdag en iedereen dicht op elkaar staat, was er dit keer in het Purmendse centrum meer dan voldoende ruimte. Dat betekende dat iedereen de '1,5 meter regel' goed kon hanteren. En als iedereen zich aan de regels houdt, dan is de kans groot dat de markt voorlopig nog open blijft. "Als het zo blijft, dan is het goed. Zo kunnen we de veiligheid goed waarborgen."