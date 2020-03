Eindexamenleerlingen na afgelasting: "Jammer, hier heb ik al die jaren naartoe gewerkt"

HAARLEM - Het was een onverwacht bericht voor eindexamenleerlingen Gijs en Kaat. Door het coronavirus is er besloten geen eindexamens meer af te nemen op middelbare scholen en dat besluit schopt hun levens aardig door de war.

"Ik snap dat het is afgelast, want het gaat om mensenlevens", reageert de 15-jarige Kaat Kooij uit Heemstede. "Dit is wel waar je vier jaar naar toe hebt gewerkt om te laten zien wat je hebt gehaald. Het is een klein beetje jammer, maar ik snap het natuurlijk." Welke emotie past bij dit besluit is ook niet helemaal duidelijk, voor sommigen betekent het dat ze zeker weten dat ze geslaagd zijn, maar voor anderen is het een ramp. "Ik was wel blij, want ik ben in principe geslaagd nu", aldus de 16-jarige Gijs Bakker. "Ik ken ook mensen die er niet zo goed voor staan, die tijdens de examens extra hun best wilden doen. Die hebben nu gewoon pech en dat is zuur."

NH Nieuws

Dat er nu plots een einde komt aan de route die de leerlingen afleggen naar hun examen zorgt voor een lastige situatie. "Als je aan de middelbare school begint ga je uit van vier jaar en dan een examenuitreiking", beschrijft Gijs, die op het Haarlems College zit. "Het is nu anders gelopen en dat is heel onwerkelijk." Dat ook Kaat, die op het Montessori College in Aerdenhout zit, zo goed als zeker geslaagd is, zorgt nog niet voor feestvreugde thuis. "Het is nog vreemd en we hebben nog niet de vlag uit", beschrijft Nynke Feddema, moeder van Kaat. "Als je slaagt heb je die spanning van het telefoontje, wel of niet en dan leef je er naartoe. Ik hoop wel dat de school er nog wel een draai aan kan geven dat het tegen die tijd nog een feestelijke afsluiting kan krijgen. Dat is er nu niet."